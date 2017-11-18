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Социальные службы помогают тюменским замещающим семьям

20:23 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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В помощь родителям семей, принявших на воспитание детей-сирот, в Тюменской области разработан и действует целый комплекс консультативно-обучающих мер – семинары, тренинги, клубы. Так, в Упоровском районе, где живут более 80 семей, воспитывающих свыше 120 детей-сирот, ежеквартально проводятся заседания клуба "Радости жизни".

В ноябре в клубе замещающих семей на базе Упоровской средней школы прошел семинар-практикум под названием " Улучши мир вокруг себя". Около сотни приемных детей и их родителей приняли участие в работе четырех основных секций. Первая из которых объединила родителей, а три других – детей по возрасту: младший школьный, средний и подростковый.

С большим вниманием родители и подростки участвовали в дискуссиях, просматривали и анализировали видеоролики на правовую тематику. С младшеклассниками о навыках личной гигиены, о профилактике кишечной инфекции и многом другом побеседовала врач-педиатр Яна Шилина. Широко обсуждали родители вопросы диспансеризации приемных и опекаемых детей. 

Тему взаимодействия родителей с образовательными учреждениями по вопросам обучения и воспитания приемных детей подняла представитель комитета по образованию администрации района Светлана Кузембаева.

Каждая встреча в клубе помогает родителям и их детям найти общий язык, чтобы замещающая семья стала для оставшихся без попечения взрослых ребят настоящим домом, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Соб. инф.

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