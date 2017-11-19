Тюменцы смогут проверить математические знания

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Общероссийская образовательная акция MathCat пройдет в Тюмени 25 ноября. Это проект, в рамках которого любой желающий, вне зависимости от возраста, может проверить свои математические знания.

В 2016 году в акции MathCat приняли участие образовательные организации из 18 субъектов РФ: Саратовской, Московской, Калининградской, Ленинградской, Томской, Волгоградской, Иркутской, Калужской, Пензенской, Тюменской, Мурманской, Ульяновской, Ростовской областей, Пермского и Хабаровского края, Республик Дагестан и Бурятия.

В настоящее время проходит регистрация площадок акции в регионах страны.

Задания для MathCat разрабатывают члены программной комиссии, имеющие многолетний опыт подготовки заданий в рамках математического олимпиадного движения.

Участие в мероприятии является бесплатным для участников и организаторов.

Акция проходит в письменной форме: участники собираются в учебных аудиториях к определенному времени и в определенную дату и индивидуально решают математические задачи. Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, легкого, среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы "лигами" — соответственно, "белой", "зеленой", "желтой" и "красной".

Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, он по желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ заносятся в бланк. На решение набора задач отводится 1,5 астрономических часа. Участник может сдать работу раньше указанного времени.

Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где каждый желающий оставляет свою фамилию и имя либо ник, а также актуальный номер телефона, на который затем получает смс-извещения от организаторов.

Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику MathCat. Через неделю после акции на подведении итогов и награждении "Отличников" каждый участник получает свой проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной базе, ключом к которой является уникальное кодовое слово, которое участник получит на свой телефон.

Соб. инф.