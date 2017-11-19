Разработкой тюменского завода заинтересовался Международный противопожарный центр

tumen.qlaster.ru

Современную технологию при изготовлении сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем внедрили на тюменском заводе "Профмодуль".

"Мы работаем на современной линии, которую приобрели при поддержке областных властей, - рассказал немецкий партнер по бизнесу Клаус Шольц, - и выпускаем передовую продукцию строительного рынка: энергоэффективную и экологически безопасную. Главный принцип – соблюдение всех технических условий с использованием только качественного сырья и постоянным совершенствованием процесса".

Технологи предприятия, совместно с коллегами из ведущих немецких институтов, разработали уникальный замок сэндвич-панелей, который дает дополнительную огнестойкость конструкциям останавливает распространение огня в случае пожара и повышает герметичность стыков при эксплуатации зданий, что особенно актуально для регионов с большими перепадами температур.

Разработкой заинтересовался Международный противопожарный центр, в данный момент ведутся переговоры о совместных испытаниях.

Соб. инф.