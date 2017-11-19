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Умер основатель австралийской группы AC/DC

11:51 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.interfax.ru

Скончался один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы в фейсбуке, пишет "Интерфакс". Музыканту было 64 года.

"С глубокой и искренней грустью AC/DC сообщает о смерти Малкольма Янга. Малкольм вместе с Агнусом был основателем и создателем AC/DC. Он был движущей силой группы с присущей ему самоотверженностью и отдачей. Как гитарист, автор песен и провидец, он был и уникальным человеком", - говорится в сообщении.

Малькольм Янг перестал выступать с группой в 2014 году из-за болезни. У него была диагностирована деменция. Во время его последнего концертного турне Янгу из-за проблем с памятью перед каждым концертом приходилось заново разучивать песни AC/DC, в написании которых он в свое время принимал участие. Вместо него к группе присоединился его племянник Стиви Янг.

Выходец из Шотландии Малькольм Янг вместе с братом Ангусом основал группу AC/DC в Сиднее в 1973 году. Коллектив считается одним из первопроходцев в жанре хард-рок.

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