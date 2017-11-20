Женщина и двоей детей погибли в аварии на трассе Ялуторовск – Ярково

Женщина и двоей детей погибли в аварии на трассе Ялуторовск – Ярково. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

18 человек пострадали в 13 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 18-19 ноября. Трое погибли вечером 17 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, мама с двумя детьми погибли в дорожной аварии, произошедшей на 108-м километре трассы Ялуторовск – Ярково вечером 17 ноября. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем "Лады" 99-й модели не справилась с управлением. Машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком "Скания". В результате она и двое ее детей, девяти- и трехлетний мальчики, жители села Маранка Ярковского района, погибли. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

18 ноября на ул. Гагарина Тобольска столкнулись "Пежо 308" и "Шевроле Нива". По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Права управления транспортом 35-летний водитель "Пежо" не имеет. В результате происшествия тяжелые травмы получили 40-летний водитель и две пассажирки "Нивы". У водителя внедорожника травма грудной клетки и перелом ребер. Перелом грудины получила 38-летняя пассажирка, перелом предплечья со смещением, перелом стопы и ушиб колена у 46-летней пассажирки.

На 14-м километре дороги Тюмень – Салаирка "Лада Веста" сбила пешехода. 35-летний мужчина дорогу переходить не собирался, световозвращающих элементов на его одежде не было. Он получил перелом плеча.

На 485-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Хонда". По предварительным данным, 24-летняя водитель превысила безопасную скорость движения. В результате происшествия водитель и 37-летний пассажир получили ушибы.

В областном центре ночью 19 ноября на ул. Мельникайте, 10 нетрезвый водитель "Жигулей" седьмой модели не справился с управлением, из-за чего автомобиль въехал в бетонное разделительное ограждение. 23-летний водитель в результате ДТП не пострадал. Травмы головы, грудной клетки и голени получила 19-летняя пассажирка.

На ул. Челюскинцев, 28 столкнулись "Пежо 307" и "Инфинити ЕХ-35". Причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка. В результате происшествия 35-летний водитель и девятилетний пассажир автомобиля "Пежо" получили травмы головы.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области за выходные от управления транспортом отстранили 45 нетрезвых водителей, в том числе 10, совершивших эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.