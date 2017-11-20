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21 ноября - события дня

18:00 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТюмГУ (ул. Луначарского, 2) начнется региональный этап конкурса "Славим человека труда" УФО в номинациях "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший технолог-машиностроитель".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31, 3 этаж) начнется пятый открытый форум прокуратуры Тюменской области  "Труд и занятость".

В Тюмени в 11 часов на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется круглый стол "Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в Тюменской области" в рамках выездной сессии АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется литературный мастер-класс Николая Шамсутдинова.

В Тюмени в 12 часов на развязке на ул. Монтажников откроют три новых съезда. 

В Тюмени в 12 часов 40 минут на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется круглый стол "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 14 часов на площади около городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется праздник с участием Деда Мороза и запуск городской акции "Тюмень! Дарим добро!".

В Тюмени в правительстве Тюменской области состоится пленарное совещание по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Корпорацией МСП", в том числе с использованием возможностей портала бизнес-навигатора.

Этот день в истории:

1620 - "отцы-основатели" прибыли в Северную Америку и провозгласили первую американскую Конституцию.

1766 - в Филадельфии открыт первый в Северной Америке театр.

1783 - в Париже совершен первый полет людей на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом.

1789 - Северная Каролина стала 12-м штатом США.

1942 - открыт хайвэй с Аляски через Канаду.

1980 - мыльная опера "Даллас" собрала рекордную телеаудиторию – 41,5 млн зрителей.

1989 - впервые состоялась прямая телетрансляция заседаний английской Палаты общин.

1990 - на аукционе "Кристи" в Лондоне скрипка Страдивари продана за 947 тыс. фунтов.

1997 - в Англии группа из шести поваров за час очистила и порезала 213 кг моркови.

1997 - в Шотландии зафиксирован рост самого длинного в мире домашнего кота – 102,85 см от носа до кончика хвоста.

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