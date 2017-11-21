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В России объявлена арт-эстафета

09:46 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.stolicadetstva.ru

Объявлен всероссийский конкурс для детей "Арт-эстафета – герои Отечества". Дедлайн 1 декабря.

К участию приглашаются учащиеся российских школ трех возрастных групп: младшая (от 7 до 9 лет включительно), средняя (от 10 до 13 лет включительно), старшая (от 14 до 17 лет включительно).

Формат арт-эстафеты – патриотический рисунок. Тематика арт-эстафеты определяется знаниями истории российской науки, техники и освоения новых земель. 

Главная задача – создать рисунок о тех героях нашего Отечества, которые известны или незаслуженно забыты. Работа должна отражать героическое прошлое русского народа.

Каждый получит сертификат участника. Победители в категориях получат почетные дипломы и ценные призы. Рисунки победителей будут использованы для размещения в виде граффити на торцевой стороне одного из домов, находящихся на территории одного из субъектов Российской Федерации.

Положение конкурса полностью.

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Теги: конкурсы

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