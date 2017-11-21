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В основную группу конкурса "Краса Тобольска 2018" уже отобрали семнадцать девушек

08:27 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: администрация Тобольска

Восемь тоболячек пропустили в основную группу городского конкурса красоты по результатам второго кастинга. Очередной отбор на конкурс "Краса Тобольска 2018" проходил в медицинском колледже им. Володи Солдатова.

Неделей раньше кастинг прошел в педагогическом институте, там выбрали девять девушек.

Как сообщает комитет по делам молодежи администрации города, эксперты оценили умение претенденток подать себя, их пластичность, грациозность, обаяние, умение выгодно показать себя перед камерой.

Прием заявок на участие в конкурсе "Краса Тобольска-2018" продлится до 23 января 2018 года.  Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г. Тобольск, Комсомольский проспект, 37/ 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74.

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Теги: конкурс , Тобольск

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