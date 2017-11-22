День открытых дверей состоится в поликлиниках Тюмени

Фото: департамент здравоохранения ТО

Единый день открытых дверей состоится во всех поликлиниках Тюмени 23 ноября. Посетителей будут ждать с 11 до 20 часов, сообщает городской департамент здравоохранения.

Кроме того, все желающие смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям руководителя по телефону горячей линии.

Мероприятие проходит в городе в четвертый раз. В феврале, мае и августе пациенты задавали вопросы по темам лекарственного обеспечения, доступности и качества медицинской помощи.