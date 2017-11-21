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22 ноября - события дня

18:00 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на станции скорой помощи (ул. Немцова, 34) начнется экскурсия для студентов-медиков.

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется круглый стол "О практике реализации закона Тюменской области "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Всемирный день борьбы с диабетом. Заболеваемость сахарным диабетом в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума регионального правительства.

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 3 этаж) начнется открытая лекция "Крестьянский миф о царе" из цикла исторических чтений "Настоящее прошлое" в рамках проекта "Открытый лекторий".

В Тюмени в 16 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 19) начнется открытие VIII международного фестиваля документального кино "КинЗА".

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс для волонтеров от режиссера и руководителя театральной студии "Здесь хорошо" Виктории Лаптевой.

В пос. Винзили в 13 часов в средней школе начнется парламентский урок.

Этот день в истории:

1318 - в Орде убит великий князь владимирский Михаил Ярославич.

1801 - родился Владимир Даль, русский филолог и этнограф, автор "Словаря живого великорусского языка".

1890 - родился выдающийся французский государственный, военный и политический деятель Шарль де Голль, первый президент Пятой республики.

1906 - по инициативе премьер-министра России Петра Столыпина издан указ о разрешении свободного выхода крестьян из общины и устройстве хуторов и отрубов. Так началась столыпинская аграрная реформа.

1916 - покончил с собой американский писатель-романтик Джек Лондон (настоящее имя – Джон Гриффит).

1922 - родился красноярский художник Александр Калинин.

1942 - две советские армии соединились в районе города Калач и окружили группировку гитлеровских войск, штурмовавшую Сталинград. В кольце оказались 22 дивизии противника.

1956 - открылись XVI Олимпийские игры в Мельбурне.

1963 - совершено одно из самых громких преступлений в истории США – в Далласе убит президент Соединенных Штатов Джон Фицджеральд Кеннеди.

1967 - родился Виктор Пелевин.

1982 - город Набережные Челны переименован в Брежнев. Прежнее название городу вернули в 1988 году.

1990 - Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании.

1993 - национальной валютой Армении стал драм.

1999 - из-за падения военного самолета на высоковольтную линию 800 тыс. домов Токио остались без света.

2002 - в США испытывают самолет с меняющимся крылом.

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