23 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета думы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 10 часов в областном центре реабилитации инвалидов стартует акция "Письмо маме".

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется межрегиональный этап первенства России по баскетболу среди юниоров.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) губернатор Владимир Якушев обратится к депутатам Тюменской областной думы с традиционным посланием о положении дел в области.

В Тюмени в 11 часов во всех городских поликлиниках начнется единый день открытых дверей.

В Тюмени в 14 часов в департаменте образования Тюменской области (ул. Республики, 17) начнется консультативный прием по вопросу награждения областными медалями многодетных родителей, родивших и достойно воспитавших пять и более детей.

В Тюмени в 15 часов в литературно-музыкальной гостиной областной научной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59, 3 этаж) начнется презентация книги Александра Скляренко "Зеркало".

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета думы по бюджету, налогам и финансам.

Этот день в истории:

1800 - родился Михаил Погодин, русский историк.

1864 - умер Василий Струве, российский астроном, создатель Пулковской обсерватории.

1875 - родился Анатолий Луначарский, нарком просвещения в 1917-1929 годах.

1908 - родился Николай Носов, советский детский писатель.

1917 - совместным декретом ВЦИК и Совнаркома были упразднены все сословия и чины.

1934 - умер Иван Сытин, российский издатель, популяризатор русской книги.

1965 - на учредительном съезде в Москве образован Союз кинематографистов СССР.

1991 - певец Фредди Меркьюри официально объявил, что болен СПИДом.

1997 - обанкротилась одна из крупнейших в мире финансовых империй – японская корпорация Ямаичи.

1998 - в Бирмингеме (Англия) выступил самый большой в истории музыкальный оркестр, состоящий из 3 тыс. 503 музыкантов.

1999 - Денни Де Вито объявил о своем решении снять религиозный триллер "Откровения".

2000 - скончался знаменитый мультипликатор Вячеслав Котеночкин.