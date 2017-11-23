24 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется 14 заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется заседание думы Тюменского района третьего созыва.

В Тюмени в 10 часов в Областном центре профилактики и реабилитации (ул. Комсомольская, 6) начнется городская интеллектуально-познавательная игра для школьников "Время развеять дым!".

В Тюмени в 10 часов стартует проект по поддержке медиаобразования в школе "МЕДИАСТРАНА".

В Тюмени в 11 часов участники Стэнфордского российско-американского форума посетят Тюменский кардиоцентр.

В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал) начнется демонстрация документальных фильмов из программы VIII Международного фестиваля документального кино "КинЗа".

В Тюмени в 14 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется церемония чествования работников АПК Тюменского района.

В Тюмени в 18 часов в арт-студии "Мир талантов" (ул. Киевская, 74а) начнется праздничная программа "Наши мамы".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в музейном комплексе им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63) начнется пресс-подход с участниками Стэнфордского российско-американского форума.

В Тюмени в оздоровительном лагере "Остров детства" (10 км Салаирского тракта, 2, стр. 1) откроется окружная школа подготовки руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций УФО.

В Тобольске в 10 часов в спорткомплексе "Тобол" начнутся областные соревнования по волейболу "Тюменская детская волейбольная лига" среди юношей.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, конференц-зал) начнется пресс-конференция "ОСАГО: проблемы сегодняшнего дня".

В пос. Московском в 14 часов в комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района (ул. Озерная, 7) начнется день открытых дверей.

Этот день в истории:

1615 - французский король Людовик XIII в 15-летнем возрасте женился на Анне Австрийской.

1632 - в семье еврейского купца родился Бенедикт (Барух) Спиноза, голландский философ.

1638 - казацкая рада утвердила устав запорожских казаков.

1642 - голландский мореплаватель Абел Тасман открыл остров Тасмания.

1659 - заключен Пиренейский мир, завершивший 24-летнюю войну между Францией и Испанией.

1729 (13 ноября по старому стилю) - родился величайший из русских полководцев Александр Суворов.

1817 - состоялась одна из самых знаменитых в русской истории дуэлей. Стрелялись отпрыски двух знатнейших аристократических семейств России – кавалергард Василий Шереметьев и камер-юнкер граф Александр Завадовский. Шереметьев получил смертельное ранение в живот.

1842 - в редакции "Рейнской газеты" впервые встретились два будущих классика Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

1905 - в Севастополе началось восстание моряков, солдат гарнизона и рабочих морского порта. Вскоре во главе восстания встал лейтенант в отставке Петр Шмидт.

1941 - родился Александр Масляков, бессменный ведущий КВН.

1916 - умер Хайрем Максим, американский конструктор оружия, изобретатель знаменитого станкового пулемета.

1962 - образован Совет народного хозяйства СССР, который должен был координировать деятельность региональных совнархозов.

1963 - некий Джек Руби принародно застрелил Ли Харви Освальда, подозреваемого в убийстве американского президента Джона Кеннеди.

1973 - умер Николай Камов, создатель серии советских боевых вертолетов.

1991 - от СПИДа умер солист группы "Куин" Фредди Меркьюри.

2000 - чешские египтологи обнаружили нетронутую гробницу.

2003 - в Великобритании в мусорной корзине одного из комиссионных магазинов найдена миниатюра Рембрандта "Мужчина и женщина попрошайки беседуют" размером 8 на 7 см. Гравюра была отпечатана через некоторое время после смерти художника с созданной им в 1630 году заготовки.