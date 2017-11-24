Эмоциональный интеллект - новая нефть, считает эксперт

фото: Школа перспективных исследований

Роль эмоционального интеллекта в эпоху больших данных обсудят в школе перспективных исследований 25 ноября, сообщается в официальной группе школы.

Посетить открытую лекцию Ксении Фоссар "Эмоциональный интеллект в эпоху больших данных" может любой желающий - вход свободный.

Данные - это новая нефть, уверена эксперт. Маркетинг, управление, работа с персоналом - даже в этих, сугубо "человеческих" областях все больше решений принимается на основе анализа больших объемов данных. Что мы будем делать, когда машины отберут у нас работу? Что мы умеем из того, чего не сможет делать математический алгоритм? Ответы на эти и другие вопросы тюменцы услышат на встрече.

Организаторы сообщили, что Ксения Фоссар с 2011 по 2015 год Ксения работала в компании Яндекс, где отвечала за все инициативы компании, связанные с поиском новых команд и технологий для покупки, инвестирования и дальнейшего сотрудничества с лидером российского рынка. В 2014-2015 была вице-президентом по международному развитию и маркетингу в Фабрике Данных Яндекса.

Место проведения лекции: ул. 8 Марта 2/1. Начало в 16 часов.