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Молодежь приглашают на спектакль "Выходили бабки замуж"

20:53 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: Библиотека на Червишевском тракте Тюмень

Премьерный показ спектакля театра-студии "Лаборатория перемен" "Выходили бабки замуж" состоится 25 ноября в информационно-библиотечном центре для молодежи.

По сюжету постановки, в престарелом доме живут четыре бабки: Марья Ивановна – староста, строгая особа, готовая поставить остальных на место, напомнить, где они находятся, постоянно порывающаяся вызвать врача бойким и разговорчивым бабкам. Галя – активист старушечьей компании, поющая современные песни под гитару, Ольга – милая романтичная бабка, поэтесса, пишущая стихи мешками. И Авдотья – глухонемая лежачая.

Зрители предпремьерного показа спектакля отметили, что бабки в исполнении актеров "Лаборатории перемен" получились "жизненными и яркими". Саму постановку уже охарактеризовали как "добрый спектакль, трогательный и наталкивающий на мысли о молодости и о старости. О том, как мы проживаем жизнь и с чем остаемся потом".

Начало в 13.00 по адресу: г.Тюмень, Червишевский тракт 15/1, Информационно-библиотечный центр для молодежи.

 

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