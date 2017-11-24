Молодежь приглашают на спектакль "Выходили бабки замуж"

фото: Библиотека на Червишевском тракте Тюмень

Премьерный показ спектакля театра-студии "Лаборатория перемен" "Выходили бабки замуж" состоится 25 ноября в информационно-библиотечном центре для молодежи.

По сюжету постановки, в престарелом доме живут четыре бабки: Марья Ивановна – староста, строгая особа, готовая поставить остальных на место, напомнить, где они находятся, постоянно порывающаяся вызвать врача бойким и разговорчивым бабкам. Галя – активист старушечьей компании, поющая современные песни под гитару, Ольга – милая романтичная бабка, поэтесса, пишущая стихи мешками. И Авдотья – глухонемая лежачая.

Зрители предпремьерного показа спектакля отметили, что бабки в исполнении актеров "Лаборатории перемен" получились "жизненными и яркими". Саму постановку уже охарактеризовали как "добрый спектакль, трогательный и наталкивающий на мысли о молодости и о старости. О том, как мы проживаем жизнь и с чем остаемся потом".

Начало в 13.00 по адресу: г.Тюмень, Червишевский тракт 15/1, Информационно-библиотечный центр для молодежи.