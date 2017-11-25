Шесть спортивных площадок открыли для трудных подростков

Шесть спортивных площадок обустроили для трудных подростков . Фото: egosano.files.wordpress.com

На базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Ишиме, Тобольске, комплексных центрах соцобслуживания в Омутинском, Вагае, Сладково, а также на базе Тюменской воспитательной колонии открыты спортивные площадки.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, благодаря финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за два последние года в регионе построены шесть многофункциональных уличных спортивных площадок.

Уличные тренажеры и полоса препятствий помогают тренировать выносливость и координацию.

"Спортивные площадки доступны не только ребятам, которые проходят реабилитацию в нашем центре, они открыты и доступны всем желающим. Мы надеемся, что площадки помогут подросткам с пользой проводить свободное время, вести здоровый образ жизни, отвлечься от совершения правонарушений", - подчеркивает директор СРЦН в городе Тобольске Татьяна Левина.

Спортивные площадки будут активно использоваться для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО, а также для организации и проведения массовых спортивных мероприятий с участием не только детей.