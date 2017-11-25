Минстрой просит тюменцев оценить благоустройство города

Тюменцам предлагают оценить благоустройство города. Фото: Евгении Шевцовой

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предлагает интернет-пользователям ответить на ряд вопросов, касающихся реализации приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда".

Опрос доступен на сайте ведомства. Предполагается, что после анализа всех ответов, специалисты ведомства учтут все замечания и предложения граждан.

Среди предложенных тем – вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, оценка изменений в отрасли, участие в мероприятиях по благоустройству городов и другие.