Новогодние благотворительные акции стартуют в Тюмени

Новогодние благотворительные акции стартуют в Тюмени. Фото: Тюмень- наш дом

В Тюмени начали сбор новогодних подарков для одиноких пожилых людей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Также презенты ждут в приютах для животных. Отдел по работе с волонтерами запускает акцию "Добрый Новый год".

С 1 по 20 декабря начинается прием подарков от горожан для одиноких пожилых людей, многодетных малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для питомцев тюменских приютов для животных.

В качестве подарка можно пожертвовать развивающие игры и книги, мягкие игрушки и куклы (для детей); теплые носки, шарфы, полотенца, платки на голову (для бабушек и дедушек); сухие корма для животных, крупы (гречка, геркулес, пшеничная, пшено, макароны), а также - новогодние украшения, сувениры, подарочные пакеты, поздравительные открытки.

Принести подарок можно в будние дни с 10 до 18 часов по адресу: ул. Ватутина 6, пишет "Мегатюмень".