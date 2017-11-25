Тюменская птицефабрика вложит в расширение производства более миллиарда рублей

Тюменский бройлер расширит производство. Фото: mcx.ru

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" в ближайшее время намерена приступить к реализации самого крупного за последние годы инвестиционного проекта по строительству шести новых корпусов. Об этом рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

"Вместе с генеральным директором ПРОДО Петром Илюхиным мы представили проект губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, который его поддержал. В ПРОДО приняли решение, что приоритетом в развитии компании будет птицеводство. Оценивалась перспектива развития рынка, готовность коллективов к инвестиционной деятельности", - пояснила она.

На "Тюменском бройлере" производится 32 тыс. тонн готовой продукции в год, в 2018 году планируется увеличить производство до 38,5 тыс. тонн.

Первый этап инвестпроекта обойдется в 1 млрд. 600 млн. рублей.