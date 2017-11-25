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Основы личной безопасности в интернете довели до тюменцев

15:24 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Безопасность в интернете. Фото: utmn.ru

Открытая встреча с родителями, детьми и специалистами в области защиты персональных данных прошла в рамках Всероссийского проекта Единый урок безопасности в сети "Интернет".

В прямом эфире тюменские активисты проекта "Безопасный интернет: Киберпатруль Тюменской области" рассказали о том, какие опасности подстерегают самых маленьких пользователей в интернете. Также специалисты объяснили, почему от мошеннических действий могут пострадать взрослые, пишет "Мой портал".

Для гостей студии и online-зрителей эксперты обозначили несколько простых, но действенных рекомендаций по безопасным действиям в интернете:

- Не рекомендуется публиковать информацию, которая может привести к вам преступника. Это относится к геотегам фотографий, постов о том, что ребёнок находится один дома, адрес дома и любые контактные данные.

- С осторожностью нужно пользоваться компьютерами в общедоступных местах: будь то устройства в компьютерных классах школ, гимназий и университетов, вокзалов и аэропортов и так далее. По возможности, не заходите на личные страницы в социальных сетях и, если это всё же необходимо, не забывайте нажать кнопку "Выход". Не сохраняйте пароли на чужих устройствах.

- Не вводите личные данные: номер телефона, карты, sms-код и другую информацию, если от вас этого требует подозрительный сайт. Не передавайте эту информацию третьим лицам, с которыми познакомились в интернете.

- Не разглашайте информацию о достатке своей семьи и не публикуйте информацию об объектах роскоши. Не выкладывайте фотографии посадочных талонов самолётов и других документов, ими могут воспользоваться мошенники.

- Детям и подросткам об интернет-конфликтах, угрозах со стороны других пользователей, нетипичном поведении со стороны взрослых пользователей и любых других попытках воздействия лучше рассказать родителям. Помните, что интернет таит в себе множество опасностей, которых можно избежать, если существовать в этом пространстве грамотно.

Что касается взрослых пользователей, им участники встречи посоветовали проверять всю информацию о сборах средств на лечение больных детей и инвалидов. Как правило, с участниками реальных благотворительных акций, информация о которых распространяется в соцсетях, можно связаться по телефону.  Организации, которые просят о помощи, имеют юридические адреса и телефоны. Прежде чем отправлять средства на помощь кому-либо, убедитесь, что этот человек действительно существует.

Настоящие благотворители публикуют в своих соцсетях все отчеты, чеки, выписки и заключения. Обратите внимание, есть ли такая информация в открытом доступе.

Обо всех противоправных действиях в отношении детей, запрещенном контенте и вредоносных сайтах необходимо сообщить в "Киберпатруль Тюменской новости". 

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