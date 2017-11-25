Ремеслам XVII века можно научиться в Ишиме

Мастер-класс по плетению шнурков на Вилочке. Фото:cs5.livemaster.ru

Мастер-класс по плетению шнурков на Вилочке состоится в Ишиме 26 ноября. В городе пройдет восьмой мастер-класс в рамках проекта "Мастерская бабушки Агафьи". Его проведут члены клуба исторической реконструкции города Ишима "Коркинский острог".

"Это тот период, когда молодое российское государство раздвигало свои границы на Восток, и Сибирь заселялась русскими. Коркинский острог был центральным форпостом Ишимской оборонительной линии. Мы думаем, что через такие проекты живой истории, когда ты руками, через ремесло погружаешься в историю своего народа, в детях можно воспитать уважение к традициям и культуре, воспитать любовь к Родине", - рассказала автор проекта Лариса Швалова.

За два месяца в рамках проекта "Мастерская бабушки Агафьи" прошло 7 мастер-классов для наставников, 7 мастер-классов в центре "Согласие", 2 мастер-класса в обществе инвалидов и 2 мастер-класса в Октябрьской сельской библиотеке. За это время с русскими женскими традиционными ремеслами познакомились 34 взрослых и 38 детей, пишет "КП-Тюмень".