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В Тюмени будут развиваться сфера услуг и цифровые технологии, пообещал Александр Моор

18:32 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени будут развиваться сферы IT-технологий и услуг. Фото: МегаФон

В ближайшие годы в Тюмени будут развиваться сферы IT-технологий и услуг, в том числе — финансовых. Об этом заявил глава администрации областного центра Александр Моор, общаясь с местными предпринимателями.

"Мы объективно не можем предоставить больших площадок под производство. Более того, у нас предусмотрен перенос промышленных предприятий за пределы Тюмени. В городе же должны развиваться IT-отрасль и предприятия сферы услуг. Это общий тренд — 90% добавочной стоимости создается в этих отраслях", - отметил он.

Кроме того, как пишет "Вслух.ру", по расчетам сити-менеджера, через 12-15 лет в Тюмени будет проживать более 1 млн жителей.

"Одной из самых многочисленных возрастных групп города в будущем станут дети до 18 лет. Сегодня в школах учатся около 92 тыс. человек. По нашим оценкам, к 2030 году их будет 140–150 тысяч. Кроме того, серьезную долю населения составят люди старшего возраста. Это важно учитывать, если вы рассматриваете развитие своего бизнеса в областном центре", - подчеркнул Александр Моор.

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