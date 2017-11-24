25 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется занятие в Школе социального предпринимательства.

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Поиск" (ул. Пушкина, 10) начнется конкурс самодеятельных театральных коллективов "Свет рампы".

В Тюмени в 15 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется День молдавской культуры в Тюменской области.

В Тюмени в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а/12) состоится SMM-интенсив от создателей форума Digital Media.

Участники Стэнфордского российско-американского форума посетят Ялуторовск и поужинают в тюменских семьях.

Этот день в истории:

1500 – по обвинению в злоупотреблениях в Санто-Доминго закован в кандалы и отправлен в Испанию Христофор Колумб.

1525 – насильственно пострижена в монахини жена русского царя Василия III.

1602 – испанский мореплаватель Себастьян Висканьо открыл остров Санта-Каталина (возле нынешнего Лос-Анджелеса).

1851 – американский изобретатель револьверов Сэмуэль Кольт убедил английское правительство взять на вооружение британской армии в колониях его изобретение.

1867 – шведский изобретатель Альфред Нобель запатентовал динамит.

1884 – в США запатентовано сухое молоко.

1917 – в России начались выборы в Учредительное собрание.

1935 – в СССР учрежден орден "Знак Почета".

1936 – Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт.

1952 - в Лондоне состоялась премьера пьесы Агаты Кристи "Мышеловка", поставившей мировой рекорд по продолжительности представлений.

1969 - Джон Леннон вернул Орден Британской армии в знак протеста против поддержки Англией агрессии США во Вьетнаме.

1992 - состоялась премьера фильма "Телохранитель" с Уитни Хьюстон и Кевином Кестнером.

1996 - ООН разрешила Ираку продавать нефть в обмен на приобретение продовольствия.

2000 - голландский парламент легализовал эвтаназию.

2002 - малазийские хирурги провели успешную операцию по разделению семимесячных сиамских близнецов.