27 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) начнутся всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан".

В Тюмени в 12 часов на ул.Советской, 61 (зал заседаний, 5 этаж) начнется встреча со сборной Тюменской области, которая выступит на национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - 2017.

В Тюмени в 13 часов на площади около городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется выставка новых автобусов и электробусов. Также гости увидят инструменты безналичной оплаты проезда. В 14 часов в администрации (каб. 804) начнется презентация инновационных технологий в сфере пассажирских перевозок для журналистов.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется церемония награждения победителей конкурса творческих работ "Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством!".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется концерт-перфоманс музыкальной группы "Джаст Сьюзи" и презентация клипа на жестовом языке.

Этот день в истории:

1095 - папа римский Урбан провозгласил начало первого крестового похода.

1493 - Колумб основал первое поселение европейцев в Америке - Изабеллу (Доминика).

1582 - 18-летний Уильям Шекспир женился на 26-летней Анне Хэтвей.

1654 - русские войска заняли Витебск, принадлежавший Польше.

1705 - по приказу Петра I создан первый в России полк морских солдат (морской пехоты).

1806 - французские войска вступили в Варшаву.

1807 - французские войска заняли столицу Португалии Лиссабон.

1885 - сделана первая фотография падающего метеорита.

1885 - в Саскачеване (Канада) повешены лидеры индейского восстания.

1895 - подписано завещание об учреждении Нобелевских премий.

1896 - начата самая массовая кампания по привлечению в Западную Канаду европейских иммигрантов.

1898 - в результате снежных бурь в Нью-Йорке погибли 455 человек.

1910 - в Нью-Йорке открыта самая большая в мире на тот момент железнодорожная станция Пенсильвания.

1914 - приступили к дежурству первые английские женщины-полицейские.

1918 - создана Украинская академия наук во главе с Вернадским.

1939 - по секретному соглашению между СССР и Германией НКВД должен был передать немецкому гестапо до 300 немецких коммунистов, содержавшихся в советских лагерях.

1939 - в Германии всех арийцев обязали в течение 12 месяцев развестись с еврейскими супругами.

1941 - советские войска временно выбили фашистов из Ростова.

1941 - франко-итальянское командование в Бейруте провозгласило независимость Ливана.

1942 - французские моряки потопили свой флот в Тулони.

1944 - в Бартоне (Англия) из-за взрыва военного арсенала погибли 68 человек.

1958 - Никита Хрущев предъявил странам Запада ультиматум с требованием придать Западному Берлину статус демилитаризованного вольного города.

1971 - при посадке на Марс разбилась советская космическая станция "Марс-2".

1979 - Михаил Горбачев избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

1987 - в Гималаях состоялся самый высокогорный в истории марафонский забег - он начался на высоте 5 тыс. 212 м.

1990 - на втором съезде народных депутатов РСФСР впервые исполнен гимн России на музыку Глинки.

1992 - в Таджикистане отменено президентское правление.

2002 - Совет Федерации утвердил кириллицу в качестве единой основы для алфавитов государственных языков республик России.

2003 - Дэвид Бекхэм стал кавалером ордена Британской империи.