Стартовал фестиваль единоборств "Тюменский характер"

Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый областной фестиваль единоборств "Тюменский характер" стартовал в Тюмени. В нем принимают участие около 400 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ноябрьска, Сургута.

Единовременно на трех площадках будут доказывать свое мастерство спортсмены по тайскому боксу, смешанному боевому единоборству (ММА) и спортивной борьбе — "грэпплингу".

"В этом году одним из приоритетных направлений проектов в конкурсе "Моя идея" стали инициативы в области спорта и ЗОЖ, поэтому среди победителей очень много фестивалей, турниров и спортивных событий. Все они абсолютно разные: по масштабу, по целевой аудитории, по механике проведения. "Тюменский характер" — это областной фестиваль, в котором могут поучаствовать спортсмены разных возрастов со всей Тюменской области. Центр продюсирования сообществ будет и дальше поддерживать проекты, которые выходят за рамки Тюмени, так как одним из важных направлением нашей деятельности является развитие муниципальных образований юга Тюменской области", — отметила руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Зрителей ждут 26 ноября физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель", пишет "АиФ- Тюмень".