В "Медицинском городе" внедряют новые методы диагностики

Диагностический центр в Тюмени | Фото: phototyumen.ru

Новые методики УЗИ-диагностики внедрит завотделением УЗИ и функциональной диагностики Медгорода Дмитрий Нохрин, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В начале ноября в Москве прошел конгресс российского общества рентгенологов и радиологов, где обсуждались также вопросы УЗИ-диагностики.

"Речь шла, в частности, о современном эффективнейшем методе - УЗИ с внутривенным контрастированием. Он дает возможность оценить, как кровоснабжается новообразование, и, исходя из этого, отнести его к доброкачественным или злокачественным", - рассказал Нохрин.

УЗИ с контрастированием имеет ряд преимуществ: минимальное время проведения (около 10 минут), хорошая переносимость организмом контрастного вещества, высокая информативность (в некоторых случаях превосходящая КТ и МРТ), альтернатива КТ и МРТ для людей имеющих вес, превышающий ограничение оборудования (более 130 килограмм).

Этот метод в начале 2018 года будет внедрен и в "Медицинском городе". Для этого специалисты отделения УЗИ и функциональной диагностики пройдут обучение.

"Этот метод пока не очень распространен: им пользуется около 40 медицинских учреждений по всей стране, большая часть из которых находится в Москве и Санкт-Петербурге, отметил Дмитрий Нохрин, - УЗИ с контрастированием поможет нам выявлять новообразования на более ранних стадиях и помогать нашим коллегам клиницистам быстрее ставить диагноз и начинать лечение".