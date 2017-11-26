Тюменцев поблагодарили за участие в субботниках

Тюменцев поблагодарили за участие в субботниках. Фото: admtyumen.ru

Граждане Тюмени несколько раз выходили на общегородские и местные субботники, высаживали деревья в парках и скверах. Руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин поблагодарил всех, кто вносит посильную лепту в благоустройство, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Только на территории Восточного округа в 2017 году в рамках субботников высажено 611 деревьев и 20 кустарников. Активное участие в посадке деревьев приняли учащиеся школ № 70, № 72, № 65, волонтеры экодвижения "Зеленый хоровод", а также студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Силами детских садов №№ 158, 125, 185 на прилегающих территориях высажено 70 деревьев. На территории скверов Молодежный, Серебряные ключи, на бульваре им. Косухина также растут молодые саженцы", - рассказал он.

Силами управляющих компаний было высажено 282 саженца яблони, рябины, черемухи, березы на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам. Активное участие в озеленении принимали ООО "УК по СЖФ", ООО "Жилой район АИЖК", ООО "УК "Русь", ООО "Престиж и К".

Управой Восточного административного округа совместно с ПАО "Запсибкомбанк" организована посадка 51 яблони на территории улично-дорожной сети по ул. Широтной, 199. Особенностью 2017 года стала реализация программы "Зеленые уголки", в ходе которой выполнены работы по посадке 76 кустарников.

"Все начинается с инициатив жителей. Тюменцы выходят, помогают, вместе со специалистами управы обсуждают проекты благоустройства. Только совместными усилиями и можно достичь реальных перемен в облике городских территорий", - считает он.