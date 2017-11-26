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Тюменских водителей приглашают на тотальный экзамен по ПДД

16:32 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменских водителей приглашают на тотальный экзамен по ПДД. Фото: www.gibdd.ru

В Тюменской области пройдет тотальный экзамен по Правилам дорожного движения. Во всех муниципальных образованиях жители области сдадут экзамен по ПДД, включая представителей власти, депутатов, работников предприятий, в том числе пассажирских, и учреждений, сообщает региональная Госавтоинспекция. 

В Тюмени массовый тотальный экзамен планируется провести на нескольких площадках: в областной думе, научной библиотеке и в Тюменском государственном университете. 

Более подробная информация будет размещена  в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.

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