Людям с ограниченными возможностями здоровья помогут открыть свой бизнес

фото:trud.admtyumen.ru

Самозанятость для безработных граждан является огромным резервом для обеспечения себя работой и стабильным доходом. Об этом говорили на заседании круглого стола, участие в котором приняли и граждане с инвалидностью.

"Если говорить об инвалидах, то на текущий момент 2017-го года данную услугу получили 4 человека, а всего же ею воспользовались 66 безработных граждан", - рассказала специалист отдела изучения рынка труда Бибигуль Садуб.

Участниками программы могут быть граждане Российской Федерации, признанные в установленном порядке безработными, достигшие 18 лет и желающие организовать предпринимательскую деятельность, пишет "КП-Тюмень".