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Людям с ограниченными возможностями здоровья помогут открыть свой бизнес

17:06 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото:trud.admtyumen.ru

Самозанятость для безработных граждан является огромным резервом для обеспечения себя работой и стабильным доходом. Об этом говорили на заседании круглого стола, участие в котором приняли и граждане с инвалидностью. 

"Если говорить об инвалидах, то на текущий момент 2017-го года данную услугу получили 4 человека, а всего же ею воспользовались 66 безработных граждан", - рассказала специалист отдела изучения рынка труда Бибигуль Садуб. 

Участниками программы могут быть граждане Российской Федерации, признанные в установленном порядке безработными, достигшие 18 лет и желающие организовать предпринимательскую деятельность, пишет "КП-Тюмень". 

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