Сто лучших стекольщиков наградили в Тюмени

Завод "Стеклотех". Фото www.stekloteh.com

Тюменский "Стеклотех" отметил день стекольщика. По словам генерального директора завода Елены Острягиной сейчас на предприятии трудится около 500 человек.

"Производство у нас сложное, поэтому есть потребность и в инженерах-физиках, и в стекловарах, и в наладчиках, и в слесарях. Причем это далеко не полный перечень профессий. Лучшие сотрудники ежегодно получают заслуженные награды", - отметила она.

По итогам первого полугодия, на заводе "Стеклотех" выпустили почти 134 миллиона бутылок. В декабре этот показатель может превысить 250 миллионов, что станет рекордом.