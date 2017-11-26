Итальянские панки дадут концерт в Тюмени

фото официальной группы ВК "3.02.18 ● Vanilla Sky в Тюмени!"

Итальянская поп-панк группа Vanilla Sky даст концерт в Тюмени 3 февраля . Музыканты прославились панк-каверами песен Рианны и Леди Гаги, а также исполнением нетленного хита "Звенит январская вьюга".

В Тюмень панки заглянут в рамках подготовки нового EP "Stranger Things". Кстати, группа сообщила, что в 2017 году записала очередную песню на русском языке, но вот какую именно – пока неизвестно.

Тур "Stranger Things Tour" прокатится по городам России, Беларуси и Латвии в январе-феврале 2018 года и станет самым большим российским туром для группы за всю историю коллектива.

Концерт состоится 3 февраля в 19 часов в YesRockClub, пишет "Вслух.ру".