Тюменских подростков научили приемам самообороны

Проект "Шанс", фото из группы проекта в социальной сети

Недавно в тренировочном центре "Свой зал" состоялась тренировка по самообороне для подростков. Наставники Алексей Макаров и Армен Айвазянц показали ребятам из проекта "Шанс", как можно остановить агрессора и научили совладать со своими негативными эмоциями.

Тренеры также объяснили подросткам, почему так важно уметь адекватно оценивать сложившуюся обстановку, как не впадать в паническое состояние перед лицом опасности.

Многие девушки хотят заниматься боевыми искусствами, но большинство так и не решается прийти в зал. В результате тренировок по самообороне представительницы слабого пола смогут получить отличное настроение, стройное, подтянутое тело, а также приобретут уверенность в себе и в своих навыках самообороны, уверены наставники.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. В 2017 году его организует Центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория". Проект направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. Каждый из ребят получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества, который показывает ребенку позитивный путь собственной реализации. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу наставников и просто проводят время вместе. К примеру, помимо похода в музей, участники проекта регулярно посещают скалодром и батутный центр.

Дарья Казакова