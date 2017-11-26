Тбилиси готовится к детскому "Евровидению-2017"

Фото: группа "Детское Евровидение" vk.com

Вокальный детский конкурс "Евровидение" состоится в Тбилиси 26 ноября. На сцену выйдут представители 16 стран, пишет"Интерфакс".

В этом году в конкурсе примут участие юные певцы из Австралии, Албании, Армении, Белоруссии, Грузии, Ирландии, Италии, Кипра, Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.

Согласно полученным в результате жеребьевки номерам, финал конкурса откроет представительница Кипра Николь Николау, которая исполнит песню "I Wanna Be a Star", последней выйдет на сцену Олимпийского дворца представительница Италии Мария Исиде Фиоре с песней "Scelgo (My Choice)". Россию представит 13-летняя москвичка Полина Богусевич с песней "Крылья".

Как известно, конкурсантов оценивают жюри и зрители, а в этом году добавятся и онлайн-пользователи. При этом каждая страна сможет голосовать и за своего участника, что будет происходить впервые.

В отличие от взрослого "Евровидения", страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматического права на его проведение у себя в следующем году. Решение о месте принимает Европейский вещательный союз. Известно, что "Евровидение-2018" будет проведен в Белоруссии.