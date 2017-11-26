Президент подписал закон о СМИ-иноагентах

t-l.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать к иностранным агентам зарубежные СМИ.

Ранее госдума одобрила поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории РФ, иностранными агентами. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, закон не распространяется.

Норма о СМИ-иноагентах, как подчеркивали парламентарии, вводится законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских СМИ, а именно телеканала RT и агентства Sputnik, пишет Интерфакс.