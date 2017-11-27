Тюменские новостройки проверяют на соответствие ГОСТу по звукоизоляции

Фото из группы Преображенского в социальной сети

Соответствие звукоизоляции в многоквартирных домах нормативным требованиям будут подтверждать застройщики с ноября 2017 года. Соответствующие изменения внесены в свод правил, утвержденный Минстроем.

Это значит, что любые дома, готовящиеся к вводу в эксплуатацию, теперь должны проходить исследование звукоизоляции и объективно подтверждать проектные показатели. Испытания проводит ООО "Тюменьстройакустика". Контролируют работу специалисты Управления госстройнадзора по Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства по Тюменской области, одними из первых обследованы дома в 4 квартале жилого района "Преображенский". Оказалось, что результаты здесь не только соответствуют требованиям СНиПа, но и превосходят многие тюменские новостройки в плане звукоизоляции. Строит "Преображенский" ГК "ЭНКО".

Стяжка пола в домах 4 квартала выполнена с системой звукоизоляции "плавающий пол". Она предусматривает дополнительную защиту от ударного и воздушного шума через звукоизолирующую прокладку между полом и межэтажным перекрытием. Звукоизолирующие материалы укладываются под стяжку. Сама стяжка в "Преображенском" усиленная, ее толщина - 80 мм. Кроме того, в домах дополнительно звукоизолируют межквартирные стены. Для этого используют экологически чистые акустические плиты из минеральной ваты.