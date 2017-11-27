28 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в городской администрации (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется VI региональный форум "Здоровье без границ".

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Предоставление УМВД России по Тюменской области государственных услуг населению региона".

В Тюмени в 11 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7, конференц-зал "Ремезов") начнется круглый стол "Региональные сети и федеральный ритейл: проблемы и форматы взаимодействия".

В Тюмени в 12 часов в аэропорту Рощино (ул. Сергея Ильюшина, 10) начнется открытие фотовыставки "Северный Кавказ. Семь историй".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольги Петровой "Подведение итогов года особо охраняемых природных территорий".

В Тюмени в 13 часов около техникума индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) откроется арт-объект, посвященный региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется церемония вручения ежегодной статуэтки "Тюменская марка".

В Тобольске Владимир Якушев и заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев примут участие в совещании на тему прокурорского надзора, направленного на повышение качества и оптимизацию прокурорских проверок, работы контролирующих и правоохранительных органов в сфере исполнения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и соблюдения прав граждан на оплату труда.

Этот день в истории:

1443 - турецкий правитель Албании Георгий Кастриота объявил себя христианином и провозгласил независимость Албании от Турции.

1520 - экспедиция Магеллана достигла Тихого океана.

1561 - Ливонский рыцарский орден объявил о самороспуске, передав свои земли Польше и Литве и завершив тем самым Ливонскую войну.

1729 - в Луизиане индейцы вырезали более 200 белых поселенцев.

1821 - Панама провозгласила независимость от Испании.

1843 - Британия и Франция заключили договор о признании независимости Гавайских островов.

1855 - русские войска взяли турецкую крепость Карс.

1888 - в Британской Колумбии (Канада) учреждена Тихоокеанская консервная компания.

1893 - во Львове состоялась премьера пьесы Ивана Франко "Украденное счастье".

1895 - в Иллинойсе состоялись первые в Америке автогонки (победитель развил скорость 12 км/ч).

1912 - в России открыта IV Государственная дума.

1916 - совершен первый налет немецких аэропланов на Лондон.

1921 - Украина присоединилась к международной конвенции Красного Креста.

1928 - под Одессой создана первая в СССР машинно-тракторная станция (МТС).

1936 - подписан секретный договор о сотрудничестве между испанскими мятежниками и фашистской Италией.

1939 - СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией от 1932 года.

1941 - последние итальянские войска в Восточной Африке сдались англичанам.

1941 - в Ливии англичане захватили генерала фон Равенштейна - первого немецкого генерала, взятого в плен во время Второй мировой войны.

1942 - при пожаре бостонского ночного клуба "Кокосовая роща" погибли 474 человека.

1944 - Албанию освободили от фашистов.

1944 - американской подлодкой торпедирован японский авианосец "Шинамо", 1 тыс. 435 человек погибли.

1948 - в США поступили в продажу первые фотоаппараты "Полароид".

1974 - последнее выступление Джона Леннона.

1979 - над горой Эребус (Антарктида) разбился новозеландский туристический самолет, 257 человек погибли.

1983 - впервые в состав американской космической экспедиции включен иностранец – западногерманский физик Ульф Мербольд.

1989 - канцлер ФРГ Гермут Колль предложил объединить ФРГ и ГДР в конфедерацию.

1997 - американец Джей Стоукс совершил за сутки 384 парашютных прыжка (мировой рекорд).

1999 - парагвайский вратарь Хосе-Луис Чилаверт стал первым в мире футбольным голкипером, сделавшим хет-трик в профессиональном матче.