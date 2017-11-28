Мусульмане Тюмени отпразднуют рождение пророка Мохаммада

admtyumen.ru

Областной мусульманский религиозный праздник "Маулид Ан-наби" (день рождения пророка Мохаммада) состоится в Тюмени 1 декабря. Мероприятие готовят центр татарской культуры и Казыятское управление мусульман Тюменской области.

Как сообщает Центр национальных культур "Строитель", где состоится праздник, в программе предусмотрено чтение стихов и рассказов, демонстрация "Волоса пророка" и многое другое.

Мусульмане приглашают на праздник не только единоверцев, но и последователей всех конструктивных религий. Ожидается праздничное угощение.

Начало мероприятия в 18 часов.