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Пострадавшие от паводка викуловчане к концу года переедут в новый дом

11:32 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Строительство жилья в Викулово | Фото: phototyumen.ru

30 семей, пострадавшие от весеннего паводка в Викуловском районе, переедут в новые квартиры к концу 2017 года.

Как рассказал глава района Александр Криволапов, строительство многоквартирного дома для них завершается. Работы по отделке, газификации, подключению инженерных сетей идут по графику, нарушений со стороны подрядчика нет.

Напомним, весной 2017 года уровень реки Ишим в Викуловском районе поднялся почти на 11 метров. В воде оказались 49 домовладений. Их хозяева получили материальную помощь на первоочередные нужды, ремонт и восстановление домов. После схода воды жилье обследовала специальная комиссия, по итогам принято решение о переселении семей в новый многоквартирник.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , Александр Криволапов , паводок , строительство жилья

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