Despacito по-сибирски: музыканты из Новосибирска сыграли хит

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Хит пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси Despacito исполнили музыканты из Новосибирска.

В клипе выпускники Новосибирской консерватории Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко показали суровый сибирский климат. Свой клип они сняли в заснеженном лесу на фоне берез. В клипе музыканты одеты в теплые куртки с меховыми воротниками и шапки-ушанки.

Видео уже посмотрели более 141 тыс. человек.

Исполнители использовали традиционные народные инструменты: балалайку-контрабас, ложки, бубен, аккордеон и жалейку (духовой инструмент в виде деревянной трубочки). В финале на экране появляется надпись "This is Siberia" — "Это Сибирь".