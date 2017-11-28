29 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется IX терапевтический форум "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов".

В Тюмени в 10 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся официальные тренировки Кубка России и всероссийских соревнований по биатлону на Кубок Тюменской области по биатлону.

В Тюмени в 11 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова,47) начнется заседание общественного совета.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника Госжилинспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой "Актуальные вопросы, связанные с реализацией полномочий управляющих организаций и ТСЖ по размещению информации в ГИС ЖКХ".

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная содействию занятости граждан с инвалидностью в 2017 году.

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация перевода труда митрополита Тобольского и всея Сибири Святителя Иоанна "Феатрон", подготовленного к 430-летию Тобольска.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в государственном институте культуры (ул. Республики, 152) начнется театральная постановка "Сказка" в рамках социального проекта "Шанс".

Этот день в истории:

1338 - в Орде погиб тверской князь Александр Михайлович.

1667 - в Стокгольме казнен за убийство бывший русский дипломат, шведский шпион в России, писатель Григорий Котошихин.

1760 - Франция передала Детройт Британии.

1807 - после занятия Португалии французами португальский король бежал в Бразилию.

1814 - английская газета "Таймс" впервые в мире отпечатана массовым тиражом на печатном вальцовом прессе.

1814 - на балу в Вене впервые исполнена кантата Людвига ван Бетховена "Торжественная минута".

1830 - началось польское восстание, главнокомандующий русских войск великий князь Константин бежал.

1831 - высший польский орден Белого Орла включен в число русских орденов.

1864 - в Колорадо американцы вырезали до 400 индейцев, которые находились в состоянии мирных переговоров с США.

1916 - американские войска оккупировали Доминиканскую республику.

1918 - в Нарве провозгласили Эстонскую Советскую республику.

1924 - состоялась первая хоккейная игра в зале "Монреаль Форум" ("Монреаль" выиграл у "Торонто" 7:1).

1932 - подписан советско-французский договор о ненападении.

1936 - генеральный прокурор СССР Вышинский распорядился рассматривать все дела по несчастным случаям и авариям как дела о саботаже.

1939 - Испания и Германия заключили секретный договор о предоставлении испанских портов для захода немецких военных кораблей.

1941 - фашисты казнили Зою Космодемьянскую.

1942 - в США ввели ограничения на торговлю и потребление кофе.

1944 - советские войска форсировали Дунай и окружили Будапешт.

1945 - провозглашено создание Федеративной Республики Югославия.

1947 - Генеральная Ассамблея ООН одобрила план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.

1963 - после взлета из Монреаля разбился канадский авиалайнер, 118 человек погибли.

1975 - Билл Гейтс придумал название своей будущей компании.

1981 - в Калифорнии во время катания на яхте при невыясненных обстоятельствах утонула американская актриса Натали Вуд.

1989 - в Чехословакии отменили статья конституции о ведущей роли компартии.

1990 - Совет Безопасности ООН одобрил применение оружия против Ирака, если тот не освободит Кувейт.

1997 - американец Эдвард Алофс стал самым старым в истории спорта участником чемпионатов мира, в возрасте 95 лет 289 дней выступив на чемпионате мира по гольфу.

1987 - взрыв Boeing 707 над Андаманским морем. Погибли 115 человек.

2002 - в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" открылась Новая сцена Большого театра.