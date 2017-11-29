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30 ноября - события дня

18:00 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание Тюменской городской думы.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул.Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, полковника полиции Константина Драгилева, посвященная итогам работы ведомства по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал) начнется региональный фестиваль идей и опыта "Книга в радость".

В Тюмени в 13 часов в ТюмГУ (ул. Республики, 9) начнется флешмоб в честь проведения в Тюмени "ТЭФИ-Регион-2017".

В Тюмени в 14 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, конференц-зал) начнется заседание общественного совета.

В Тюмени в 14 часов в спорткомплексе "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корп. 5) начнется открытое первенство Тюменской области по плаванию.

В Тюмени в 18 часов в колледже искусств (ул. Республики, 152, концертный зал) начнется совместный концерт молодых музыкантов из России и Республики Корея.

В Тюмени в 19 часов в картинг-центре "Monte-Carlo" (ул. Дружбы, 211/1) начнется презентация "Pump Track: трасса для самостоятельного прогресса в езде на велосипеде".

В с. Успенка (Тюменский район) в 13 часов в средней школе начнется парламентский урок.

Этот день в истории:

1619 - американские поселенцы Вирджинии впервые отпраздновали День благодарения.

1700 - в битве у Нарвы шведский король Карл XII наголову разбил русскую армию Петра I.

1731 - из-за землетрясения разрушена значительная часть Пекина, погибли около 100 тыс. человек.

1794 - за подавление польского восстания русский полководец Александр Суворов получил звание фельдмаршала.

1853 - русская эскадра адмирала Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопском сражении.

1914 - кинодебют Чарли Чаплина.

1917 - Совнарком России национализировал первое крупное предприятие (Орехово-Зуевскую мануфактуру).

1917 - подпольное Временное правительство России выпустило обращение с призывом к борьбе против большевиков.

1932 - в США завершился самый длинный в истории танцевальный марафон, длившийся 4152,5 часа (с 6 июня).

1941 - фашисты возле Риги провели массовую казнь латышских и немецких евреев.

1944 - советские войска заняли город Эгер (Венгрия).

1956 - компания Си-Би-Эс первой в мире выпустила в эфир передачи с видеокассет.

1966 - Барбадос стал независимым государством.

1978 - в Сиднее Венди Уолл установила мировой рекорд по застиланию постели - 28,2 секунды.

1982 - Маргарет Тэтчер пытались взорвать.

1986 - чешский теннисист Иван Лендл стал первым теннисистом, заработавшим свыше 10 млн долларов.

1992 - Верховный суд России признал законным декрет Ельцина о запрете КПСС, но отменил запрет областных организаций партии.

1993 - в Британии специальная королевская комиссия призвала запретить эксперименты по клонированию.

1993 – вооруженный конфликт между Абхазией и Грузией завершился мирными переговорами.

1993 - Борис Ельцин утвердил двуглавого орла в качестве национального герба России.

1995 - Билл Клинтон стал первым президентом США, посетившим Северную Ирландию.

1997 - австралийцы Рей и Элен Парк признаны мировыми рекордсменами по количеству имеющихся у них весов (на этот день у них было 2 тыс. 549 весов).

1998 - Любко Георгиевски стал самым молодым премьер-министром мира, заняв офис главы правительства Македонии, когда ему было 32 года.

1999 - в Москве с поличным при получении секретной информации задержана секретарь посольства США в России Черри Либернайт.

2000 - газета "The Sun" уведомила о намеченной свадьбе Мадонны и Гая Ричи.

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