up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -6..-8 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Названы лучшие песни года

18:45 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Скриншот видео

50 лучших  произведений, выпущенных за последний год вошли в рейтинг журнала  Rolling Stone.

Как сообщает РИА Новости, первую строчку заняла композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа Sign of the Times. "Серебро" издание отдало песне Homemade Dynamite новозеландской артистки Лорд. Тройку лидеров замыкает Humble Кендрика Ламара.

Песня Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера заняла всего лишь седьмое место, несмотря на побитые рекорды по просмотрам на YouTube.

Также в Топ-10 попали трек Bodak Yellow певицы Карди Би, песня Lights of Home группы U2, Bad and Boujee в совместном исполнении группы Migos и репера Lul Uzi Ver. На восьмом месте оказалось произведение Feel it Still исполнителей Portugal. The Man, за ними следуют песня Lust for Life Ланы Дель Рей и The Weekend, а также Mask Off рэпера Future. 

Журнал Rolling Stone основан в 1967 году и на данный момент является одним из самых авторитетных изданий о культуре в мире. В декабре редакция публикует список лучших музыкальных альбомов и кинофильмов года, а в 2003 году составила рейтинг "500 величайших альбомов всех времен".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:40 Тюменцы интересуются, как зарабатывать в Интернете
19:21 Тюменцы смогут купить билеты в кино в "Одноклассниках"
19:17 "Олимпийский экспресс" колесит по Тюменской области
18:45 Названы лучшие песни года
18:05 Гордума предлагает расширить число льгот жертвам политических репрессий
17:54 1 декабря - события дня
17:43 Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска
17:32 Как быть услышанным без слов
17:21 Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным
17:10 Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

В Сорокинском районе стало больше коров

Общество

Тюменцы интересуются, как зарабатывать в Интернете

Тюменцы смогут купить билеты в кино в "Одноклассниках"

"Олимпийский экспресс" колесит по Тюменской области

Спорт

В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Происшествия

Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+