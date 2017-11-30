1 декабря - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 8 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется занятие школы социального предпринимательства.
В Тюмени в ТИУ стартует Всероссийский Smart City & IoT Хакатон.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, 7 этаж) начнется встреча заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова с журналистами во вопросам развития системы водоснабжения и водоотведения Тюмени. Публичное обсуждение этой темы начнется в 11 часов в большом зале гордумы.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Работа по профилактике и борьбе с распространением ВИЧ-инфекции".
В Тюмени в 11 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется торжественная церемония, посвященная 30-летию поискового движения в регионе.
В Тюмени в 13 часов 30 минут в гостинице Спасская (Ленина, 2) начнется пресс-конференция, посвященная открытию конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная новогодним премьерам в Тюменском театре кукол.
В Тюмени в 14 часов на ул. Володарского, 38 начнется чемпионат УФО по баскетболу среди женских команд.
В Тюмени в 14 часов в в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется открытый турнир по волейболу на призы волейбольного клуба "Тюмень".
В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.
В Тюмени в 20 часов 30 минут в отеле Меркури начнется открытие заключительного этапа Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2017.
В Ишиме откроется третья очередь завода "АминоСиб" – цеха по производству сульфата лизина.
В с. Каскара (Тюменский район) в 11 часов на центральной площади начнется открытие памятника труженикам тыла.
В с. Омутинском в 18 часов в районном доме культуры (ул. Калинина, 3) стартует проект "Корни: первый семейный бал".
Этот день в истории:
1792 - родился Николай Лобачевский, выдающийся российский математик.
1820 - вышел императорский указ о высылке из России иезуитов.
1825 - в Таганроге во время путешествия по стране умер от брюшного тифа российский император Александр I.
1887 - Артур Конан Дойль опубликовал рассказ "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился Шерлок Холмс.
1896 - родился знаменитый полководец Георгий Жуков.
1934 - убит первый секретарь Ленинградского обкома партии, член ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Киров.
1943 - завершилась Тегеранская конференция руководителей стран-союзников - СССР, Великобритании и США.
1959 - подписан Вашингтонский международный договор, по которому использование Антарктиды разрешается только в научных целях.
1987 - началось строительство туннеля под Ла-Маншем между Великобританией и Францией.
1999 - в автомобильной катастрофе погиб актер театра и кино Евгений Дворжецкий.
2001 - в Красноярске состоялись похороны писателя Виктора Астафьева.
2002 - российская теннисная команда в составе Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Михаила Южного впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Франции.
2005 - создан Пермский край как субъект Российской Федерации.
2009 - В Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор.
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