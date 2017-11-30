1 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется занятие школы социального предпринимательства.

В Тюмени в ТИУ стартует Всероссийский Smart City & IoT Хакатон.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, 7 этаж) начнется встреча заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова с журналистами во вопросам развития системы водоснабжения и водоотведения Тюмени. Публичное обсуждение этой темы начнется в 11 часов в большом зале гордумы.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Работа по профилактике и борьбе с распространением ВИЧ-инфекции".

В Тюмени в 11 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется торжественная церемония, посвященная 30-летию поискового движения в регионе.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в гостинице Спасская (Ленина, 2) начнется пресс-конференция, посвященная открытию конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная новогодним премьерам в Тюменском театре кукол.

В Тюмени в 14 часов на ул. Володарского, 38 начнется чемпионат УФО по баскетболу среди женских команд.

В Тюмени в 14 часов в в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется открытый турнир по волейболу на призы волейбольного клуба "Тюмень".

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 20 часов 30 минут в отеле Меркури начнется открытие заключительного этапа Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2017.

В Ишиме откроется третья очередь завода "АминоСиб" – цеха по производству сульфата лизина.

В с. Каскара (Тюменский район) в 11 часов на центральной площади начнется открытие памятника труженикам тыла.

В с. Омутинском в 18 часов в районном доме культуры (ул. Калинина, 3) стартует проект "Корни: первый семейный бал".

Этот день в истории:

1792 - родился Николай Лобачевский, выдающийся российский математик.

1820 - вышел императорский указ о высылке из России иезуитов.

1825 - в Таганроге во время путешествия по стране умер от брюшного тифа российский император Александр I.

1887 - Артур Конан Дойль опубликовал рассказ "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился Шерлок Холмс.

1896 - родился знаменитый полководец Георгий Жуков.

1934 - убит первый секретарь Ленинградского обкома партии, член ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Киров.

1943 - завершилась Тегеранская конференция руководителей стран-союзников - СССР, Великобритании и США.

1959 - подписан Вашингтонский международный договор, по которому использование Антарктиды разрешается только в научных целях.

1987 - началось строительство туннеля под Ла-Маншем между Великобританией и Францией.

1999 - в автомобильной катастрофе погиб актер театра и кино Евгений Дворжецкий.

2001 - в Красноярске состоялись похороны писателя Виктора Астафьева.

2002 - российская теннисная команда в составе Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Михаила Южного впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Франции.

2005 - создан Пермский край как субъект Российской Федерации.

2009 - В Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор.