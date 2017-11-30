Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным

tyumen-city.ru

В первый день календарной зимы в Тюмени погода будет солнечной.

По данным центра ФОБОС, территория находится под массивом высокого атмосферного давления. Он не позволяет слишком холодным ветрам и осадкам проникнуть в регион. Дневная температура 1 декабря составит минус 7-8 градусов, ночью - минус 11.

В воскресенье, 3 декабря, под влиянием атмосферного фронта пройдут снегопады, а температура поднимется до минус 2 градусов.