Фотовыставка, посвященная герою Великой Отечественной войны, открылась в Заводоуковске

Фотовыставка в Заводоуковском музее расскажет о земляке-герое. Фото: Тюменская линия

Фотовыставка "Герой-сибиряк Тепляков", приуроченная ко Дню Героев Отечества, 8 декабря откроется в Заводоуковском краеведческом музее, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Экспозиция посвящена уроженцу деревни Дронова Заводоуковского района – Мартыну Пантелеймоновичу Теплякову. Звание Героя Советского Союза он получил за форсирование Днепра в ночь на 1 октября 1943 года. Под огнем противника с первым десантом бойцы отделения сержанта Теплякова переправились через Днепр в районе деревни Глушец. В бою за плацдарм они отразили 19 ожесточенных контратак противника. Высокой награды Родины герой получить не успел – Мартын Тепляков погиб в бою 30 января 1944 года.

Экскурсанты смогут увидеть копии фотоматериалов из фондов музея, которые в свое время были переданы на хранение родственниками героя.