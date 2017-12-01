Стартовал прием заявок на участие в Артist-quest "Культурица"

Стартовал прием заявок на участие в Артist-quest «Культурица». Фото: Тюменская линия

Прием заявок на участие в Артist-quest "Культурица" начался в Тюмени. На онлайн-площадке встретятся художники из Болгарии, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и Азербайджана.

Первый этап пройдет в формате конкурса — на официальном сайте проекта kulturitsa.com художники из стран СНГ выкладывают собственные работы о своей стране. Затем на сайте пройдет голосование по итогам которого будет выбран один победитель, который приедет в Тюмень и создаст здесь уникальный арт-объект.

"Арт-квест "Культурица" — возможность тюменского сообщества художников познакомиться с иностранными участниками арт-индустрии и узнать об особенностях визуального искусства пяти стран-участниц. После успешной реализации блогер-квеста "Моя территория" продолжает поддерживать межкультурную коммуникацию с представителями креативных сообществ и обмениваться знаниями о культурном коде", - рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

Жители стран СНГ могут подать до 6 декабря, голосование стартует со следующей недели. Помимо создания арт-объекта в Тюмени для гостя запланированы встречи с местными представителями креативного арт-кластера, пишет "КП-Тюмень".