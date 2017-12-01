Сказочные герои рассказывают детям о достопримечательностях региона

Детсадовцам организуют походы в лес. Фото: Тюменская линия

Прогулки-походы в лес, к реке, в парк расширяет кругозор детей и позволяет привить ребятам правила поведения на природе. Именно поэтому в саду "Солнышко" села Онохино для старших дошкольников проводят эколого-оздоровительные прогулки, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Творческий подход педагогов к разработке интересных познавательных игр и заданий в походе позволяет ознакомить детей с основами туристической жизни, безопасного поведения на природе. В занимательной игровой форме дети под руководством педагогов раскрывают секреты природы, учатся видеть, любить и беречь ее красоту.

Каждая прогулка превращается в увлекательное путешествие, где детей ждут новые впечатления и открытия с лесными сказочными героями: Лесовиком, Лесником, Лесной феей, Разбойником. В ходе исследовательской деятельности дети работают с разнообразными картами (физической, топографической, картой-схемой), учатся пользоваться компасом и определять части света, пишет "АиФ-Тюмень".