Инвалидов приглашают на творческий квартирник

Тюменских инвалидов приглашают на творческий "квартирник". Фото: Тюменская линия

Встречу тюменских поэтов и музыкантов, многие из которых люди с ограниченными возможностями здоровья, проведет Тюменский областной центр реабилитации инвалидов 10 декабря, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Концертно-музыкальная программа квартирника обещает быть насыщенной: будет звучать только качественная музыка в живом исполнении и оригинальное чтение авторских произведений.

Темы произведений продолжат беседы о творчестве, личном и возвышенном. Рамок и границ нет, есть возможность спеть, рассказать или поиграть, к примеру, на гитаре, или просто послушать.

Организаторы обещают дружественную и творческую атмосферу, без всяких условностей и правил, а кульминацией вечера станет сюрприз – розыгрыш подарка от областного центра реабилитации инвалидов.

Творческая встреча пройдет 10 декабря в кафе "Ретро" (ул. Мельникайте, 84).