Мужчинам расскажут, как добиться успеха в бизнесе и не потерять семью

фото из группы ФНС России в социальной сети

Тренинг "О чем говорят мужчины? Бизнес, Лидерство и Руководство" состоится в Тюмени 9 декабря. Мероприятие пройдет в бизнес-центре "Петр Столыпин" в 11 часов.

Как рассказали в региональной Торгово-промышленной палате, главным спикером тренинга выступит банкир Андрей Онистрат. Он расскажет о том, как добиваться в жизни больших результатов, и как найти золотую середину между бизнесом, семьей и спортом.

Кроме того, на тренинге выступит владелец и основатель мебельной фабрики "Форт", чемпион России и мира по кикбоксингу Александр Синеркин. Александр поделится своими методами работы с командой: мотивация команды на результат, создание и поддержание "огня" в глазах ваших сотрудников.

По окончанию мероприятия, как пишет "Вслух.ру", состоится пробежка с Андреем Онистратом.