up

2.12.2017 суббота

EUR 69.7478

USD 58.5182

В Тюмени -4..-6 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские аграрии оценили новинки сельхозтехники на выставке в Ганновере

12:23 02 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские аграрии оценили новинки сельхозтехники на выставке в Ганновере. Фото: департамент АПК

Специалисты Агрофирмы "КРиММ" посетили выставку сельскохозяйственной техники и оборудования "Агритехника-2017", которая проходила в немецком Ганновере.

"Здесь демонстрируются все последние новинки аграрной отрасли и практически определяются основные тенденции развития технической мысли. На этой выставке проходят премьеры лучших разработок машиностроения для АПК, которые совсем скоро "выйдут в поле" или заменят устаревшие модели на перерабатывающем производстве", - рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. 

В выставочных павильонах были представлены машины, оборудование и технологии для всего аграрного сектора: выращивание картофеля, интеллектуальные решения, системы и компоненты, трактора, комбайны, сушка, сортировка и многое другое.

Интерес к выставке "Агритехника" неизменно растет: 452  тыс. 000 посетителей из 115 стран мира, 2  тыс. 900 экспонентов из 52 стран мира.

"Мы провели много встреч с нашими партнерами, которые будут поставлять оборудование для нового завода, который строится в Упорово. В частности, речь идет о специальном сортировочном комплексе, который способен принимать 200 тонн картофеля в час. Также присмотрели новинку – так называемый планировщик, благодаря которому можно выравнивать поле. Сейчас передовое сельское хозяйство очень технологично и если уж мы начали работать с этими высокими технологиями, то нужно постоянно быть в тренде. Ряд новинок вскоре появятся и в КРиММе", - добавил Геннадий Рязанов.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:34 Опережающее профессиональное обучение успешно внедрено в Тюменской области
15:55 Ученые официально признали любовь наркотиком
15:33 "Форум первых": лучших первокурсников ждут мастер-классы и лекции
15:19 Итоги недели: совсем другая экономика Фото
14:31 Новый выпуск альманаха "ЛИК" представят в Тюмени
13:59 Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов
13:29 Дружная семья из Мальково посетила Москву
12:23 Тюменские аграрии оценили новинки сельхозтехники на выставке в Ганновере
12:20 Финал конкурса "ТЭФИ-Регион" стартовал в Тюмени Фото
11:59 В Финляндии служба спасения начала принимать смс
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор наградил ишимских строителей за добросовестный труд

Первый в России тюменский завод по производству лизина решит вопросы импортозамещения

В Тюменской области ввели в эксплуатацию третью очередь завода "АминоСиб"

Политика

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

Экономика

В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

Развязку Тюмень – Боровский - Богандинский начнут строить в 2018 году

Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом

Общество

Опережающее профессиональное обучение успешно внедрено в Тюменской области

Ученые официально признали любовь наркотиком

"Форум первых": лучших первокурсников ждут мастер-классы и лекции

Спорт

Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов

В матче открытия чемпионата мира по футболу сыграют худшие команды турнира

"Рубин" подписал нового нападающего

Происшествия

На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+