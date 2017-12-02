Тюменские аграрии оценили новинки сельхозтехники на выставке в Ганновере

Тюменские аграрии оценили новинки сельхозтехники на выставке в Ганновере. Фото: департамент АПК

Специалисты Агрофирмы "КРиММ" посетили выставку сельскохозяйственной техники и оборудования "Агритехника-2017", которая проходила в немецком Ганновере.

"Здесь демонстрируются все последние новинки аграрной отрасли и практически определяются основные тенденции развития технической мысли. На этой выставке проходят премьеры лучших разработок машиностроения для АПК, которые совсем скоро "выйдут в поле" или заменят устаревшие модели на перерабатывающем производстве", - рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

В выставочных павильонах были представлены машины, оборудование и технологии для всего аграрного сектора: выращивание картофеля, интеллектуальные решения, системы и компоненты, трактора, комбайны, сушка, сортировка и многое другое.

Интерес к выставке "Агритехника" неизменно растет: 452 тыс. 000 посетителей из 115 стран мира, 2 тыс. 900 экспонентов из 52 стран мира.

"Мы провели много встреч с нашими партнерами, которые будут поставлять оборудование для нового завода, который строится в Упорово. В частности, речь идет о специальном сортировочном комплексе, который способен принимать 200 тонн картофеля в час. Также присмотрели новинку – так называемый планировщик, благодаря которому можно выравнивать поле. Сейчас передовое сельское хозяйство очень технологично и если уж мы начали работать с этими высокими технологиями, то нужно постоянно быть в тренде. Ряд новинок вскоре появятся и в КРиММе", - добавил Геннадий Рязанов.