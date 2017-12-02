Дружная семья из Мальково посетила Москву

Дружная семья из Мальково посетила Москву. Фото: Тюменская линия

Семья из Тюменского района вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2017" и сейчас находится в Москве.

Глава семейства Андрей Вячеславович Мочалов в свободное время занимается резьбой по дереву, ковкой.

"Наш папа построил дом – от фундамента до крыши. Все в нем сделано его руками, – говорит Татьяна Мочалова. – Поэтому, когда классный руководитель старшего сына предложила нам принять участие в муниципальном этапе семейного конкурса, мы решили согласиться. Ведь есть что показать".

Поездка в Москву для семьи была желанной. Мочаловы приехали в столицу России получать награды за участие во Всероссийском конкурсе "Семья года". Их ждали здесь разные сюрпризы, пишет "АиФ-Тюмень".